КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии - РИА Новости, 23.10.2025
13:40 23.10.2025
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии - РИА Новости, 23.10.2025
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии
Оппоненты руководства Белоруссии хотят подготовить в ЕС "освободительную армию" численностью до 15 тысяч человек для захвата власти в республике, сообщил первый РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:40:00+03:00
2025-10-23T13:40:00+03:00
белоруссия
украина
польша
в мире, белоруссия, украина, польша, евросоюз, нато, снг
В мире, Белоруссия, Украина, Польша, Евросоюз, НАТО, СНГ
КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии

КГБ Белоруссии: в ЕС готовят освободительную армию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 23 окт - РИА Новости. Оппоненты руководства Белоруссии хотят подготовить в ЕС "освободительную армию" численностью до 15 тысяч человек для захвата власти в республике, сообщил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов.
"Существенные риски для национальной безопасности страны несёт подготовка противником силового компонента для захвата власти. В том числе путем создания собственной так называемой "белорусской освободительной армии" на территории Евросоюза. По замыслу оппонентов власти, она должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трёх бригад общей численностью от девяти до 15 тысяч человек", - сказал он, выступая на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.
По словам Теребова, как основа "армии" рассматриваются незаконные формирования из граждан Белоруссии на Украине, в Польше и в Литве.
Сотрудники белорусского ОМОНа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы
16 января, 09:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
