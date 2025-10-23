КГБ Белоруссии заявил о подготовке в ЕС освободительной армии

ДУШАНБЕ, 23 окт - РИА Новости. Оппоненты руководства Белоруссии хотят подготовить в ЕС "освободительную армию" численностью до 15 тысяч человек для захвата власти в республике, сообщил первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов.