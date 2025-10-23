Рейтинг@Mail.ru
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/karta-2049965993.html
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты - РИА Новости, 23.10.2025
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты
С 1 сентября 2025 года обновились лимиты для снятия наличных в банкомате. О каких суммах сейчас идет речь и что делать, если вам нужно больше, агентству “Прайм” РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T02:17:00+03:00
2025-10-23T02:17:00+03:00
михаил хачатурян
банкоматы
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20250709/oshibka-2028045804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил хачатурян, банкоматы, экономика
Михаил Хачатурян, Банкоматы, Экономика
Финансист рассказал, сколько денег можно снять с карты

Финансист Хачатурян: лимиты на снятие наличных в банкомате изменились

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. С 1 сентября 2025 года обновились лимиты для снятия наличных в банкомате. О каких суммах сейчас идет речь и что делать, если вам нужно больше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
«
“Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта”, — рассказал он.
Кроме того, бывают лимиты снятия средств за одну операцию, снятия по QR-коду. Они зависят от условий банка и статуса клиента.
Введенные с начала осени нормы ограничивают ежедневное снятие 50 тысячами или 100 тысячами рублей, если есть подозрения на мошенничество. Чтобы увеличить лимит, нужно обратиться в банк, заключил Хачатурян.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом
9 июля, 02:15
 
Михаил ХачатурянБанкоматыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала