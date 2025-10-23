ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции, сообщили в УФСБ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, системный администратор транспортного предприятия вместе с сообщником изготавливал поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. "На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации", – уточнили в УФСБ.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта было изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, он заключен под стражу.

"Ранее в Петропавловске-Камчатском Новосибирске сотрудниками органов безопасности задержаны 3 других участников организованной группы – иностранные граждане", – отметили в пресс-службе.