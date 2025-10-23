Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке - РИА Новости, 23.10.2025
04:24 23.10.2025
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке
Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции, сообщили в УФСБ по... РИА Новости, 23.10.2025
2025
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке

На Камчатке пресекли канал массовой нелегальной миграции с поддельными патентами

© РИА Новости / ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции, сообщили в УФСБ по Камчатскому краю.
"Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Сахалинской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции задержан житель г. Южно-Сахалинска", – проинформировала пресс-служба силовиков.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали сотрудниц стройфирмы за махинации с мигрантами
16 октября, 13:51
16 октября, 13:51
По данным ведомства, системный администратор транспортного предприятия вместе с сообщником изготавливал поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. "На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации", – уточнили в УФСБ.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта было изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, он заключен под стражу.
"Ранее в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске сотрудниками органов безопасности задержаны 3 других участников организованной группы – иностранные граждане", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, выявлены и помещены под стражу легализованные участниками преступной группы мигранты, в отношении которых возбуждены уголовные дела за использование подложных документов. Инициирована процедура выдворения незаконно находившихся в России иностранных граждан.
Сотрудник полиции
В Москве с начала года выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов
8 октября, 14:00
8 октября, 14:00
 
