ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Южно-Сахалинска по подозрению в организации канала нелегальной миграции, сообщили в УФСБ по Камчатскому краю.
"Сотрудниками УФСБ России
по Камчатскому краю
во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Сахалинской области
в рамках оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции задержан житель г. Южно-Сахалинска", – проинформировала пресс-служба силовиков.
По данным ведомства, системный администратор транспортного предприятия вместе с сообщником изготавливал поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. "На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации", – уточнили в УФСБ.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта было изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, он заключен под стражу.
"Ранее в Петропавловске-Камчатском
и Новосибирске
сотрудниками органов безопасности задержаны 3 других участников организованной группы – иностранные граждане", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, выявлены и помещены под стражу легализованные участниками преступной группы мигранты, в отношении которых возбуждены уголовные дела за использование подложных документов. Инициирована процедура выдворения незаконно находившихся в России иностранных граждан.