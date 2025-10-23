Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка

На Камчатке за сутки зафиксировали четырнадцать афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,3 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,8, один из которых ощущался на суше.

"За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. В населённых пунктах ощущался один подземный толчок силой до 4 баллов", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населённых пунктах края.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.