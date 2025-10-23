https://ria.ru/20251023/kallas-2050116686.html
Каллас сделала заявление о России
Каллас сделала заявление о России - РИА Новости, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что новый пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине. РИА Новости, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
