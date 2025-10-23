Каллас сделала заявление о России

Рейтинг@Mail.ru
16:28 23.10.2025 (обновлено: 20:49 23.10.2025)
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что новый пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине.
"Новые санкции США — важный признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию средств на финансирование этой войны", — написала она в соцсети X.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Москва готова к контактам с госдепом США, заявила Захарова
Вчера, 11:24
Накануне Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, а американский Минфин ввел меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний.
Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
Вчера, 11:58
 
Санкции в отношении РоссииСанкцииВ миреРоссияУкраинаСШАКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоснефтьЛУКОЙЛ
 
 
