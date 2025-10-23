Блогер Митрошина подаст иск к ее бывшим юристу и адвокату

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина намерена заявить гражданский иск к адвокату Алисе Волховой и юристу Ольге Гольцевой, которые стали фигурантками уголовного дела о мошенничестве в отношении неё, сообщил РИА Новости муж Митрошиной Тимур Кошкаров.

"Юристами Александры будет заявлен гражданский иск. Сумма будет зависеть от установленной суммы ущерба следствием", - сказал он.

Ранее в беседе с РИА Новости Кошкаров сообщил, что уголовное дело возбудили по факту хищения 41 миллиона рублей. Инициатором возбуждения данного дела, по его словам, стала сама Александра.

В правоохранительных органах поясняли агентству, что фигурантки обещали Митрошиной вычеркнуть её из "чёрных списков" Интерпола и Администрации президента РФ , хотя блогер ни в каких списках не состояла. Там отметили, что женщины также обещали Митрошиной решить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако блогер сама погасила задолженность, и дело было прекращено. Когда у Митрошиной заблокировали счет, Волхова и Гольцева убедили её перевести им оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на "решение проблем", добавили в правоохранительных органах.

Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября, мера пресечения пока не обжалована. Им вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве . Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.