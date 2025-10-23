https://ria.ru/20251023/indiya-2049977521.html
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T06:02:00+03:00
2025-10-23T06:02:00+03:00
2025-10-23T12:42:00+03:00
экономика
россия
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
александр новак
лукойл
россия
индия
сша
Новости
ru-RU
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
Reuters: компании Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией