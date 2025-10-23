Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
06:02 23.10.2025 (обновлено: 12:42 23.10.2025)
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют свои документы, связанные с торговлей нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива компаниями "Лукойл" и "Роснефть" на фоне последних санкций Вашингтона против Москвы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с информацией.
В среду Соединенные Штаты анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в его рамках были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Как заявили в Вашингтоне, введение новых санкций обусловлено тем, что у Москвы якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.
"Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от "Роснефти" и "Лукойла" после того, как обе компании попали под санкции США", — сообщает агентство со ссылкой на источник.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
Вице-премьер Александр Новак позднее сообщил журналистам, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
