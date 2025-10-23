Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Силовики выявили преступную группу в Белгородской области, состоящую из работников военкомата и медиков, подозреваемых в получении взяток от призывников за поддельные справки, позволяющие избежать службы в армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.

В сообщении уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). За подобное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.