Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области
12:41 23.10.2025
Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области
Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, россия, белгородская область, красненский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Красненский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Силовики выявили преступную группу в Белгородской области, состоящую из работников военкомата и медиков, подозреваемых в получении взяток от призывников за поддельные справки, позволяющие избежать службы в армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из управления ФСБ России по Московскому военному округу и военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из сотрудников военного комиссариата по Алексеевскому муниципальному округу и Красненскому району и должностных лиц учреждений здравоохранения региона… Указанная группа лиц причастна к получению взяток от призывников (более 15 человек) за подготовку фиктивных заключений по результатам военно-врачебной комиссии в целях освобождения от призыва на военную службу", - говорится в релизе УФСБ.
В сообщении уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). За подобное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина
Происшествия Россия Белгородская область Красненский район Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
