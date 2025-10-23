Силовики раскрыли схему взяток в военкомате в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Силовики выявили преступную группу в Белгородской области, состоящую из работников военкомата и медиков, подозреваемых в получении взяток от призывников за поддельные справки, позволяющие избежать службы в армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из управления ФСБ России по Московскому военному округу и военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из сотрудников военного комиссариата по Алексеевскому муниципальному округу и Красненскому району и должностных лиц учреждений здравоохранения региона… Указанная группа лиц причастна к получению взяток от призывников (более 15 человек) за подготовку фиктивных заключений по результатам военно-врачебной комиссии в целях освобождения от призыва на военную службу", - говорится в релизе УФСБ.
В сообщении уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). За подобное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллина
22 октября, 16:45