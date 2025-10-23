Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет - РИА Новости, 23.10.2025
03:03 23.10.2025 (обновлено: 06:06 23.10.2025)
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет - РИА Новости, 23.10.2025
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет
Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10-15 дней после прививки от гриппа, поэтому ее стоит делать заранее, до подъема заболеваемости, рассказала РИА... РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет

Иммунитет после прививки от гриппа формируется через 10-15 дней

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10-15 дней после прививки от гриппа, поэтому ее стоит делать заранее, до подъема заболеваемости, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом находится в России на сезонном уровне, отмечается динамика к росту числа госпитализированных, от недели к неделе увеличивается количество больных гриппом.
Медицинский сотрудник в мобильном пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В НИИ гриппа заявили, что сейчас благоприятная возможность сделать прививку
Вчера, 01:03
"Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10-15 дней после прививки, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа. В случае если вакцинироваться в период, когда отмечается подъём заболеваемости гриппом, может не хватить времени для формирования противоинфекционного иммунитета и человек может заболеть, поэтому лучше вакцинироваться заранее", — рассказала Плоскирева.
Она уточнила, что вакцинация против гриппа особенно рекомендована пожилым, детям до пяти лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями.
"Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических заболеваний – в таких случаях ее откладывают до выздоровления и предварительно консультируются с врачом", — добавила специалист.
По ее словам, ежегодная иммунизация необходима из-за постоянной изменчивости штаммов гриппа, состав вакцин обновляется в соответствии с текущими прогнозами. Так, в этом сезоне включены A(H1N1), A(H3N2) и две линии B — Victoria и Yamagata.
"Вакцинация значительно снижает риск заражения и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы. Эффективность в среднем порядка 80-90%", — уточнила Плоскирева.
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Роспотребнадзор рассказал, кому нужна вакцинация от гриппа
20 октября, 03:47
 
