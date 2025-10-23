Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10-15 дней после прививки от гриппа, поэтому ее стоит делать заранее, до подъема заболеваемости, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом находится в России на сезонном уровне, отмечается динамика к росту числа госпитализированных, от недели к неделе увеличивается количество больных гриппом.

"Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10-15 дней после прививки, поэтому стоит своевременно позаботиться о профилактике гриппа. В случае если вакцинироваться в период, когда отмечается подъём заболеваемости гриппом, может не хватить времени для формирования противоинфекционного иммунитета и человек может заболеть, поэтому лучше вакцинироваться заранее", — рассказала Плоскирева.

Она уточнила, что вакцинация против гриппа особенно рекомендована пожилым, детям до пяти лет, беременным и людям с хроническими заболеваниями.

"Прививку не проводят при остром течении ОРВИ или обострении хронических заболеваний – в таких случаях ее откладывают до выздоровления и предварительно консультируются с врачом", — добавила специалист.

По ее словам, ежегодная иммунизация необходима из-за постоянной изменчивости штаммов гриппа, состав вакцин обновляется в соответствии с текущими прогнозами. Так, в этом сезоне включены A(H1N1), A(H3N2) и две линии B — Victoria и Yamagata.