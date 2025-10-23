Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны - РИА Новости, 23.10.2025
21:22 23.10.2025
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны
Запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны россиян предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям РИА Новости, 23.10.2025
https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049844325.html
общество, сергей боярский, госдума рф
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны

В ГД предложили запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны россиян предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Я бы экстраполировал... вызовы на стационарную связь... И вот там надо выключать международные звонки", - сказал он на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономике при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ "Финтех на службе граждан".
Депутат добавил, что самые уязвимые люди - пенсионеры, которым мошенники звонят домой на стационарный телефон.
"Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать", - добавил он.
