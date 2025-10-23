https://ria.ru/20251023/gosduma-2050215266.html
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны - РИА Новости, 23.10.2025
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны
Запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны россиян предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:22:00+03:00
2025-10-23T21:22:00+03:00
2025-10-23T21:22:00+03:00
общество
сергей боярский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20251022/roskomnadzor-2049844325.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей боярский, госдума рф
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ
В ГД предложили запретить международные звонки на стационарные телефоны
В ГД предложили запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запретить международные входящие звонки на стационарные телефоны россиян предложил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Я бы экстраполировал... вызовы на стационарную связь... И вот там надо выключать международные звонки", - сказал он на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономике при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ "Финтех на службе граждан".
Депутат добавил, что самые уязвимые люди - пенсионеры, которым мошенники звонят домой на стационарный телефон.
"Выключать, а кому надо, удобный механизм снятия этой возможности сделать", - добавил он.