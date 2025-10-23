Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов - РИА Новости, 23.10.2025
14:19 23.10.2025
В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов
В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов
В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей для "перекупщиков" электронных железнодорожных билетов с целью их... РИА Новости, 23.10.2025
россия
сергей леонов
андрей луговой
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
россия, сергей леонов, андрей луговой, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, Сергей Леонов, Андрей Луговой, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов

В ГД внесли проект о штрафах для перекупов электронных железнодорожных билетов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей для "перекупщиков" электронных железнодорожных билетов с целью их дальнейшей продажи, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов и Андрей Луговой. Предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей - 14.4.4, предусматривающей административную ответственность за реализацию проездных билетов гражданам, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не имеющими агентских договоров с перевозчиком.
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки
22 октября, 19:20
"Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических услуг, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) с использованием официального сайта перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в ИТС "Интернет" либо мобильного приложения перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, под которым понимается программное обеспечение, предназначенное для оформления электронных проездных документов (билетов) с использованием пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, а также оформление электронных проездных документов (билетов) с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" лица, не являющегося перевозчиком, или мобильного приложения лица, не являющегося перевозчиком, при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 и до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц - от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей", - сказано в документе.
Парламентарии уточняют, что участились случаи массового выкупа билетов так называемыми "перекупщиками", не имеющими цели проезда на железнодорожном транспорте, но предполагающими их дальнейшую перепродажу по завышенной цене, тем самым создавая искусственный дефицит билетов, доступных в открытой продаже.
Законопроектом предлагается наделить Ространснадзор полномочиями по рассмотрению данных административных дел. Авторы инициативы отмечают, что усиление мер противодействия "перекупщикам" позволит увеличить доходы федерального бюджета.
Правительство РФ поддержало данный законопроект, но при учете его доработки. Кабмин РФ подчеркивает, что реализация предлагаемых решений может повлечь дополнительные бюджетные расходы на осуществление производства по делам об административных правонарушениях, в связи с этим финансово-экономическое обоснование к законопроекту необходимо дополнить соответствующими расчетами либо информацией, мотивированно подтверждающей его незатратный характер.
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах
24 сентября, 02:52
В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение ПДД на электросамокатах
24 сентября, 02:52
 
РоссияСергей ЛеоновАндрей ЛуговойГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
