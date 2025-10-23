В ГД предложили штрафовать перекупщиков электронных ж/д билетов

"Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических услуг, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) с использованием официального сайта перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в ИТС "Интернет" либо мобильного приложения перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, под которым понимается программное обеспечение, предназначенное для оформления электронных проездных документов (билетов) с использованием пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, а также оформление электронных проездных документов (билетов) с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" лица, не являющегося перевозчиком, или мобильного приложения лица, не являющегося перевозчиком, при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 и до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц - от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей", - сказано в документе.