В ГД хотят обязать хозяев убирать за питомцами в местах общего пользования

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается обязать владельцев домашних животных убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев в местах и на территориях общего пользования, в том числе в домах, на детских, школьных и спортивных площадках, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменение предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Авторы отмечают, что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, что приводит к созданию антисанитарной обстановки в многоквартирных жилых домах, на детских, школьных, спортивных площадках, в местах массового отдыха граждан и других местах и территориях общего пользования.

"Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных в местах и на территориях общего пользования", - сказано в документе.

Подчеркивается, что порядок уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных будет определяться органами местного самоуправления с учетом требований природоохранного законодательства РФ

Законопроектом также предлагается запретить посещение с собакой продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Отмечается, что исключение будет сделано в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником.

Парламентарии предлагают установить дополнительные требования к перевозке домашних животных, за исключением собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению, в общественном транспорте. Так, законопроектом предусматривается, что такая перевозка будет осуществляться на коротком поводке и в наморднике или в специальном переносном контейнере.

Документ также наделяет субъекты РФ полномочиями устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу и перевозке, а также к посещению с собакой зданий, строений и сооружений.