В ГД хотят обязать хозяев убирать за питомцами в местах общего пользования
11:12 23.10.2025
В ГД хотят обязать хозяев убирать за питомцами в местах общего пользования
В ГД хотят обязать хозяев убирать за питомцами в местах общего пользования
общество, россия
Общество, Россия
В ГД хотят обязать хозяев убирать за питомцами в местах общего пользования

Женщина выгуливает собак на улице в Москве
Женщина выгуливает собак на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разработали законопроект, которым предлагается обязать владельцев домашних животных убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев в местах и на территориях общего пользования, в том числе в домах, на детских, школьных и спортивных площадках, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Авторы отмечают, что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, что приводит к созданию антисанитарной обстановки в многоквартирных жилых домах, на детских, школьных, спортивных площадках, в местах массового отдыха граждан и других местах и территориях общего пользования.
Цирк - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуму внесут проект о нарушениях в обращении с животными в цирках
9 июля, 01:08
"Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных в местах и на территориях общего пользования", - сказано в документе.
Подчеркивается, что порядок уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных будет определяться органами местного самоуправления с учетом требований природоохранного законодательства РФ.
Законопроектом также предлагается запретить посещение с собакой продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, больниц, поликлиник и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Отмечается, что исключение будет сделано в случае сопровождения инвалида по зрению собакой-проводником.
Парламентарии предлагают установить дополнительные требования к перевозке домашних животных, за исключением собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению, в общественном транспорте. Так, законопроектом предусматривается, что такая перевозка будет осуществляться на коротком поводке и в наморднике или в специальном переносном контейнере.
Бездомная собака в метро - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме разработали проект о праве собственности на бездомных животных
13 октября, 18:47
Документ также наделяет субъекты РФ полномочиями устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу и перевозке, а также к посещению с собакой зданий, строений и сооружений.
По мнению авторов инициативы, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан и соблюдению ветеринарных правил при содержании и выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества физических и юридических лиц. Кроме того, принятие закона позволит снизить возникающую напряженность между гражданами и владельцами домашних животных, что обеспечит создание условий для социальной стабильности, поддержки населения и предотвращения конфликтов.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В ГД внесли проект о запрете мешать органам, отлавливающим животных
22 июля, 20:54
 
