В ГД не обсуждают изменение процедуры абортов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В комитете Госдумы по охране здоровья в настоящее время нет законодательных инициатив, направленных на изменение проведения процедуры абортов в России, заявил РИА Новости глава профильного комитета Сергей Леонов.

"Сейчас законодательных инициатив в комитете по поводу абортов нет", - сказал Леонов

Парламентарий отметил, что в обществе постоянно происходит нагнетание данной темы, существуют "абсолютно полярные" позиции на этот счет. Леонов добавил, что необходимо "знать меру и соблюдать баланс". По его словам, женщина должна иметь право принять решение о проведении аборта, так как причины на это могут быть разные.

"Задача государства, во-первых, состоит в том, чтобы понять психологический статус женщины и постараться ей помочь. Если это реактивное и эмоциональное решение, то нужно указать на это. Часто в процессе работы с психологом женщина решает обратное, то есть сохранить ребенка. Это очень важно, это называется доабортное консультирование, оно проводится в государственных женских консультациях", - подчеркнул он.

Глава комитета отметил, что еще одной государственной задачей является создание легальных и безопасных условий для проведения такой процедуры, в том числе без определенных последствий, которые могут быть. Парламентарий уточнил, что речь идет не только о физиологических последствиях, но и о возможных осложнениях. По его словам, данная процедура, безусловно, является вредной для организма.