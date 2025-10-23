Рейтинг@Mail.ru
02:47 23.10.2025
В ГД не обсуждают изменение процедуры абортов
В комитете Госдумы по охране здоровья в настоящее время нет законодательных инициатив, направленных на изменение проведения процедуры абортов в России, заявил... РИА Новости, 23.10.2025
2025
россия, сергей леонов, госдума рф
Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В комитете Госдумы по охране здоровья в настоящее время нет законодательных инициатив, направленных на изменение проведения процедуры абортов в России, заявил РИА Новости глава профильного комитета Сергей Леонов.
"Сейчас законодательных инициатив в комитете по поводу абортов нет", - сказал Леонов.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты
6 октября, 23:43
Парламентарий отметил, что в обществе постоянно происходит нагнетание данной темы, существуют "абсолютно полярные" позиции на этот счет. Леонов добавил, что необходимо "знать меру и соблюдать баланс". По его словам, женщина должна иметь право принять решение о проведении аборта, так как причины на это могут быть разные.
"Задача государства, во-первых, состоит в том, чтобы понять психологический статус женщины и постараться ей помочь. Если это реактивное и эмоциональное решение, то нужно указать на это. Часто в процессе работы с психологом женщина решает обратное, то есть сохранить ребенка. Это очень важно, это называется доабортное консультирование, оно проводится в государственных женских консультациях", - подчеркнул он.
Глава комитета отметил, что еще одной государственной задачей является создание легальных и безопасных условий для проведения такой процедуры, в том числе без определенных последствий, которые могут быть. Парламентарий уточнил, что речь идет не только о физиологических последствиях, но и о возможных осложнениях. По его словам, данная процедура, безусловно, является вредной для организма.
"Поэтому эту дискуссию в обществе, мне кажется, нужно завершать, потому что есть здравый смысл, есть медицинские показания и так далее", - заключил он.
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Минздрав утвердил новые стандарты лечения при аборте
30 июля, 02:29
 
РоссияСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
