В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение государственной социальной помощи и бесплатного социального обслуживания - независимо от размера их доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, а также депутаты Госдумы Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв.

"Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счёт расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, право на государственную социальную помощь и социальное обслуживание зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств, что, по мнению авторов проекта, ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В документах депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.

Предлагаемые изменения предусматривают включение данной категории граждан в число получателей государственной социальной помощи без учета среднедушевого дохода, а также признание их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий.

Принятие законопроекта, как считают авторы, позволит обеспечить более справедливую и адресную социальную защиту пожилых людей, снизить социальную изоляцию и повысить качество предоставляемых социальных услуг, а расширение категории получателей бесплатных социальных услуг также содействует профилактике ухудшения состояния здоровья и ухудшения качества жизни старшей возрастной группы.