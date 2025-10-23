Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/gosduma-2049963264.html
В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам
В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам - РИА Новости, 23.10.2025
В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:15:00+03:00
2025-10-23T01:15:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048292047.html
https://ria.ru/20251007/gosduma-2046743548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам

СРЗП внесут проект о бесплатной соцпомощи одиноким пенсионерам старше 80 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить одиноко проживающим пенсионерам старше 80 лет право на получение государственной социальной помощи и бесплатного социального обслуживания - независимо от размера их доходов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый заместитель председателя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, а также депутаты Госдумы Елена Драпеко, Николай Новичков, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
15 октября, 02:28
"Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счёт расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, право на государственную социальную помощь и социальное обслуживание зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств, что, по мнению авторов проекта, ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
В документах депутаты отметили, что особенно это касается одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.
Предлагаемые изменения предусматривают включение данной категории граждан в число получателей государственной социальной помощи без учета среднедушевого дохода, а также признание их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий.
Принятие законопроекта, как считают авторы, позволит обеспечить более справедливую и адресную социальную защиту пожилых людей, снизить социальную изоляцию и повысить качество предоставляемых социальных услуг, а расширение категории получателей бесплатных социальных услуг также содействует профилактике ухудшения состояния здоровья и ухудшения качества жизни старшей возрастной группы.
"Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке. Государство должно помогать им не по уровню дохода, а по фактической потребности в уходе и внимании", - сказал Гусев РИА Новости.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Депутат Госдумы рассказал о скидках на оплату ЖКУ для военных пенсионеров
7 октября, 02:16
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала