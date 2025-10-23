https://ria.ru/20251023/glava-2050032110.html
Мэра Рязани отстранили от должности
Мэра Рязани отстранили от должности - РИА Новости, 23.10.2025
Мэра Рязани отстранили от должности
Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен, заявили в гордуме. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:48:00+03:00
2025-10-23T11:48:00+03:00
2025-10-23T11:56:00+03:00
рязань
рязанская область
рязанская городская дума
единая россия
рязань
рязанская область
2025
Мэра Рязани отстранили от должности до окончания проверки достоверности доходов