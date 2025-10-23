Рейтинг@Mail.ru
Мэра Рязани отстранили от должности - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 23.10.2025 (обновлено: 11:56 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/glava-2050032110.html
Мэра Рязани отстранили от должности
Мэра Рязани отстранили от должности - РИА Новости, 23.10.2025
Мэра Рязани отстранили от должности
Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен, заявили в гордуме. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:48:00+03:00
2025-10-23T11:56:00+03:00
рязань
рязанская область
рязанская городская дума
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
https://ria.ru/20250103/korporativ-1992424420.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, рязанская область, рязанская городская дума, единая россия
Рязань, Рязанская область, Рязанская городская Дума, Единая Россия
Мэра Рязани отстранили от должности

Мэра Рязани отстранили от должности до окончания проверки достоверности доходов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Глава администрации Рязани Виталий Артемов отстранен, заявили в гордуме.
"В связи с проведением … проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера… от замещаемой должности муниципальной службы ... с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий", — говорится на странице Рязанской городской думы во "ВКонтакте".
Накануне ЕР временно приостановила деятельность Артемова из-за того, что жители Рязани критиковали его работу, связанную с ЖКХ. В партии объяснили, что этот инцидент оценивается как наносящий ущерб политическим интересам ЕР.
Здание администрации Рязани - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Мэр Рязани пообещал принять меры к чиновникам после корпоратива
3 января, 17:08
 
РязаньРязанская областьРязанская городская ДумаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала