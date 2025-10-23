Рейтинг@Mail.ru
17:20 23.10.2025
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район. РИА Новости, 23.10.2025
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район.
Раннее в четверг главное управление МЧС РФ по региону объявило опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгороде.
"Дорогие жители! Идет массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район. Будьте внимательны, в первую очередь к сообщениям об атаках в каналах оповещения", - написал Гладков в Telegram-канале.
