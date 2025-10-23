https://ria.ru/20251023/gladkov-2050139827.html
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район - РИА Новости, 23.10.2025
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район. РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгород
белгородский район
белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район
Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район