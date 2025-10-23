Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения

БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. Два энергопоезда, которые позволят оперативно обеспечивать жителей электроэнергией при нештатных ситуациях, доставлены в Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Продолжаем подготовку к зиме в рамках тех условий, в которых живет приграничная, прифронтовая Белгородская область. К нам пришли два "Энергопоезда", которые позволят нам на случай чрезвычайных ситуаций подать электроэнергию в социальные объекты или жилье", - сообщил Гладков в своих соцсетях.

Глава региона отметил, что мобильная станция будет находиться на постоянном дежурстве. В случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ "поезд" экстренно сможет выехать к месту аварии и восстановить энергоснабжение.

В Белгородской области при активном участии федерального центра и регионов накапливается резерв для бесперебойного энергоснабжения в чрезвычайных ситуациях, повышается готовность к возможным экстремальным условиям в обстановке вражеских ударов для возможности перехода на альтернативные источники питания и теплоснабжения в случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ. В настоящее время резервная генерация формируется на социальных объектах: в детских садах, школах, учреждениях соцзащиты и других.

Как отметил глава региона, мобильные электропоезда на базе "КамАЗов" будут использоваться для обеспечения электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. При возникновении чрезвычайной ситуации автомобиль со специальным оборудованием в течение 30-40 минут сможет приехать на место и начать подключение объектов к источникам питания.

Губернатор Белгородской области поблагодарил главу Самарской области Вячеслава Федорищева за оказанную помощь жителям приграничья.

Плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.

Распоряжением правительства РФ Белгородской области выделены дополнительные средства из резервного фонда на формирование резервной генерации. Оказанная финансовая поддержка позволит региону приобрести порядка 500 генераторов. Наряду с этим, федеральный центр окажет дополнительную поддержку региону в приобретении модульных котельных, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.