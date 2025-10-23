Рейтинг@Mail.ru
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
13:01 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/gladkov-2050060183.html
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения - РИА Новости, 23.10.2025
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения
Два энергопоезда, которые позволят оперативно обеспечивать жителей электроэнергией при нештатных ситуациях, доставлены в Белгородскую область, сообщил... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:01:00+03:00
2025-10-23T13:01:00+03:00
белгородская область
белгородская область
самарская область
россия
вячеслав гладков
вячеслав федорищев
камаз (завод)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
https://ria.ru/20251020/podderzhka-2049417262.html
https://ria.ru/20251023/obrazovanie-2050060016.html
белгородская область
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, самарская область, россия, вячеслав гладков, вячеслав федорищев, камаз (завод), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
Белгородская область, Белгородская область, Самарская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вячеслав Федорищев, КамАЗ (завод), Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
Два энергопоезда поставлены в Белгородскую области для резервного снабжения

Гладков: в Белгородскую область доставлены два энергопоезда

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. Два энергопоезда, которые позволят оперативно обеспечивать жителей электроэнергией при нештатных ситуациях, доставлены в Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Продолжаем подготовку к зиме в рамках тех условий, в которых живет приграничная, прифронтовая Белгородская область. К нам пришли два "Энергопоезда", которые позволят нам на случай чрезвычайных ситуаций подать электроэнергию в социальные объекты или жилье", - сообщил Гладков в своих соцсетях.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Новые меры поддержки бизнеса разрабатывают в Белгородской области
20 октября, 16:59
Глава региона отметил, что мобильная станция будет находиться на постоянном дежурстве. В случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ "поезд" экстренно сможет выехать к месту аварии и восстановить энергоснабжение.
В Белгородской области при активном участии федерального центра и регионов накапливается резерв для бесперебойного энергоснабжения в чрезвычайных ситуациях, повышается готовность к возможным экстремальным условиям в обстановке вражеских ударов для возможности перехода на альтернативные источники питания и теплоснабжения в случае отсутствия электроэнергии из-за атак со стороны ВСУ. В настоящее время резервная генерация формируется на социальных объектах: в детских садах, школах, учреждениях соцзащиты и других.
Как отметил глава региона, мобильные электропоезда на базе "КамАЗов" будут использоваться для обеспечения электроэнергией потребителей при отсутствии стационарного источника электроснабжения. При возникновении чрезвычайной ситуации автомобиль со специальным оборудованием в течение 30-40 минут сможет приехать на место и начать подключение объектов к источникам питания.
Губернатор Белгородской области поблагодарил главу Самарской области Вячеслава Федорищева за оказанную помощь жителям приграничья.
Плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.
Распоряжением правительства РФ Белгородской области выделены дополнительные средства из резервного фонда на формирование резервной генерации. Оказанная финансовая поддержка позволит региону приобрести порядка 500 генераторов. Наряду с этим, федеральный центр окажет дополнительную поддержку региону в приобретении модульных котельных, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период.
Ранее из Росрезерва в Белгородскую область поступило 69 генераторов, которые предназначены для дошкольных образовательных организаций и объектов водоканала. Огромную помощь в формировании дополнительных генераций оказывают главы субъектов Российской Федерации.
Студентка колледжа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Образовательный проект "Школы Белогорья" стартовал в Белгородской области
Вчера, 12:59
 
Белгородская областьБелгородская областьСамарская областьРоссияВячеслав ГладковВячеслав ФедорищевКамАЗ (завод)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала