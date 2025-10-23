Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Генеральное консульство России в Ченнаи на юге Индии рекомендовало российским туристам, находящимся в этом регионе, проявлять осторожность в связи с приходом циклона, который может привести к наводнениям и оползням.

Ранее индийские метеорологи сообщили о формировании области низкого атмосферного давления в Бенгальском заливе, примерно в 400 километрах от побережья Тамилнаду, которая потенциально может стать циклоном и вызвать шторм. В штате объявлен красный уровень опасности из-за сильных осадков в нескольких округах, в качестве меры предосторожности правительство штата объявило школьные и студенческие каникулы во многих регионах.