Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
08:17 23.10.2025
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии

© AP Photo / R. ParthibhanПорт в Ченнаи, Индия
Порт в Ченнаи, Индия - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / R. Parthibhan
Порт в Ченнаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Генеральное консульство России в Ченнаи на юге Индии рекомендовало российским туристам, находящимся в этом регионе, проявлять осторожность в связи с приходом циклона, который может привести к наводнениям и оползням.
Генконсульство отметило, что в связи с началом северо-восточного муссона Региональный метеорологический центр Ченнаи выпустил предупреждение о наступлении циклона, сопровождающегося сильными проливными дождями в прибрежных районах штатов Тамилнад и Андхра-Прадеш, а также союзной территории Пондичерри.
"Не исключается возможность наводнений, оползней и сильных ветров. Объявлен оранжевый, а в ряде районов — красный уровень опасности. Во многих населённых пунктах закрыты детские образовательные учреждения. Рекомендуем российским гражданам и соотечественникам проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей", - сообщило диппредставительство в своем канале в Telegram.
Ранее индийские метеорологи сообщили о формировании области низкого атмосферного давления в Бенгальском заливе, примерно в 400 километрах от побережья Тамилнаду, которая потенциально может стать циклоном и вызвать шторм. В штате объявлен красный уровень опасности из-за сильных осадков в нескольких округах, в качестве меры предосторожности правительство штата объявило школьные и студенческие каникулы во многих регионах.
Пляж Най Янг на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Все закрыто". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Таиланде
20 июля, 16:19
 
