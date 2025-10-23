https://ria.ru/20251023/genkonsulstvo-2049985195.html
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии - РИА Новости, 23.10.2025
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
Генеральное консульство России в Ченнаи на юге Индии рекомендовало российским туристам, находящимся в этом регионе, проявлять осторожность в связи с приходом... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23
2025-10-23T08:17:00+03:00
2025-10-23T08:17:00+03:00
ченнаи
тамилнад
россия
Генконсульство в Ченнаи предупредило россиян о циклоне на юге Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Генеральное консульство России в Ченнаи на юге Индии рекомендовало российским туристам, находящимся в этом регионе, проявлять осторожность в связи с приходом циклона, который может привести к наводнениям и оползням.
Генконсульство отметило, что в связи с началом северо-восточного муссона Региональный метеорологический центр Ченнаи
выпустил предупреждение о наступлении циклона, сопровождающегося сильными проливными дождями в прибрежных районах штатов Тамилнад
и Андхра-Прадеш
, а также союзной территории Пондичерри.
"Не исключается возможность наводнений, оползней и сильных ветров. Объявлен оранжевый, а в ряде районов — красный уровень опасности. Во многих населённых пунктах закрыты детские образовательные учреждения. Рекомендуем российским гражданам и соотечественникам проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей", - сообщило диппредставительство в своем канале в Telegram
.
Ранее индийские метеорологи сообщили о формировании области низкого атмосферного давления в Бенгальском заливе, примерно в 400 километрах от побережья Тамилнаду, которая потенциально может стать циклоном и вызвать шторм. В штате объявлен красный уровень опасности из-за сильных осадков в нескольких округах, в качестве меры предосторожности правительство штата объявило школьные и студенческие каникулы во многих регионах.