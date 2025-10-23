Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ впервые после прекращения огня эвакуировала из Газы 41 пациента - РИА Новости, 23.10.2025
02:41 23.10.2025
ВОЗ впервые после прекращения огня эвакуировала из Газы 41 пациента
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осуществила медицинскую эвакуацию 41 пациента в критическом состоянии и 145 сопровождающих их лиц из сектора Газа... РИА Новости, 23.10.2025
ВОЗ впервые после прекращения огня эвакуировала из Газы 41 пациента

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осуществила медицинскую эвакуацию 41 пациента в критическом состоянии и 145 сопровождающих их лиц из сектора Газа впервые с начала прекращения огня, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ провела медицинскую эвакуацию 41 пациента в критическом состоянии и 145 сопровождающих их лиц из сектора Газа впервые с начала прекращения огня", - написал глава ВОЗ на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что около 15 тысяч пациентов все еще ожидают разрешения на получение медицинской помощи за пределами сектора Газа, и вновь призвал страны проявить солидарность и открыть все пути для ускорения медицинской эвакуации.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории или депортировали.
