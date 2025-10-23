Эксперт рассказала, что ЕС придется сделать при отказе от газа из России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Европейским странам на фоне отказа от российского газа придется перестроить структуру импорта, увеличить закупки более дорогого сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего у США и Катара, таким мнением поделилась с РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова.

Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России".

При этом план предусматривает возможность сохранить переходный период для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты – до 1 января 2028 года. Отмечается, что этот план – центральный элемент дорожной карты REPowerEU по прекращению зависимости от российских энергоносителей.

Отвечая на вопрос, смогут ли европейские страны перестроить за два года газовый импорт, Белова ответила: "Смогут. И это как минимум демонстрирует статистика прошедших 3,5 лет, когда поставки российского газа в Европу сократились более чем в 3,5 раза".

По словам эксперта, ожидалось, что "эта волна начнется уже в 2025 году", однако ввод в эксплуатацию части проектов был перенесен. Юшков не исключил, что такие переносы продолжатся, но "какие-то объемы СПГ" попадут на рынок Европы и заменят российский газ.

Суммарные поставки трубопроводного газ а по "Турецкому потоку" и сжиженного газа с про екта "Ям ал СПГ" из России в Европу по итогам года составят около 30 миллиардов кубометров, добавил Юшков. "Это два-три средних СПГ-завода. Но если при этом на европейском рынке был еще российский газ, тогда конкуренция была бы выше, а цены на газ – ниже", – указал он.

Газ сдувается из Европы

Спрос на газ в Европе за последние три года снизился почти на 100 миллиардов кубометров, отметила эксперт из "Имплементы". С учетом продолжающейся волны остановок или закрытия газопотребляющих предприятий в ЕС можно ожидать дальнейшего сокращения закупок природного газа, добавила она. Кроме того, Европа задействует все возможности для недопущения сокращения внутренней добычи газа, что также влияет на импортные потребности.

"Что касается цен на газ, то в период избытка предложения СПГ, скорее всего, резких скачков цен не предвидится, потому что будут удовлетворены все существующие в мире потребности. Но надо понимать, что цена СПГ для ЕС в любом случае будет выше российского трубопроводного газа", – обратила внимание Белова.