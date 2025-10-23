https://ria.ru/20251023/funktsional-2050060763.html
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
23.10.2025
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет...
ВТБ расширил функционал цифрового банка в Мах
ВТБ в мессенджере Мах показывает продвинутую аналитику по кешбэку
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Цифровой банк ВТБ в российском мессенджере Мах теперь показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет мгновенно выпускать цифровые карты, проверять баланс, переводить деньги в чате и многое другое, сообщил банк.
"Функционал охватывает уже более 90% ежедневных банковских операций, а сам онлайн-банк в Мах работает в два раза быстрее стандартных веб-версий за счет облегченного дизайна", - отметили в банке.
Мини-приложение ВТБ в Мах и соцсети VK теперь показывает, какую выгоду пользователь получает в выбранных категориях, какая категория — самая выгодная, и из какого магазина возвращается больше всего рублей на счет, пояснили в банке.
Всего на платформе реализовано уже более 50 сценариев, которые охватывают практически все ежедневные финансовые операции: мгновенный выпуск цифровой карты, баланс и историю операций по картам и счетам, переводы в чатах другим авторизованным пользователям любых банков, оплату счетов или покупок по QR, банковские продукты, уведомления об операциях.
Для доступа в приложение нужно авторизоваться в Mах, используя код доступа, как при входе в приложение "ВТБ Онлайн".