СМИ узнали, сколько Финляндия возьмет в долг на закупку оружия для ВСУ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Финляндия планирует направить 100 миллионов евро на закупку американского оружия для ВСУ, средства будут привлечены за счет нового долга, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.
"В четверг правительство приняло решение направить 100 миллионов евро на поддержку Украины через закупки оружия у США", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Петтери Орпо, слова которого приводит издание, сообщил, что средства будут привлечены за счет нового долга.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
