23.10.2025
13:40 23.10.2025
СМИ узнали, сколько Финляндия возьмет в долг на закупку оружия для ВСУ
Финляндия планирует направить 100 миллионов евро на закупку американского оружия для ВСУ, средства будут привлечены за счет нового долга
СМИ узнали, сколько Финляндия возьмет в долг на закупку оружия для ВСУ

HS: Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на закупку оружия США для ВСУ

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Финляндия планирует направить 100 миллионов евро на закупку американского оружия для ВСУ, средства будут привлечены за счет нового долга, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.
Министр обороны республики Антти Хяккянен заявил 15 октября, что Финляндия присоединится к инициативе PURL по закупкам американского оружия для ВСУ.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро
Вчера, 12:13
"В четверг правительство приняло решение направить 100 миллионов евро на поддержку Украины через закупки оружия у США", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Петтери Орпо, слова которого приводит издание, сообщил, что средства будут привлечены за счет нового долга.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"До конца года". СМИ раскрыли замысел Украины против России
22 октября, 17:45
 
