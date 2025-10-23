ЕС разрешил вводить процедуру одобрения въезда сотрудников дипмиссий России

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Странам-членам ЕС в рамках 19-го пакета санкций разрешается вводить процедуру одобрения въезда на их территорию сотрудников дипмиссий РФ, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.