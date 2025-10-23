Рейтинг@Mail.ru
ЕС разрешил вводить процедуру одобрения въезда сотрудников дипмиссий России
11:55 23.10.2025 (обновлено: 12:11 23.10.2025)
ЕС разрешил вводить процедуру одобрения въезда сотрудников дипмиссий России
Странам-членам ЕС в рамках 19-го пакета санкций разрешается вводить процедуру одобрения въезда на их территорию сотрудников дипмиссий РФ, говорится в документе, РИА Новости, 23.10.2025
в мире, россия, евросоюз
В мире, Россия, Евросоюз
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Странам-членам ЕС в рамках 19-го пакета санкций разрешается вводить процедуру одобрения въезда на их территорию сотрудников дипмиссий РФ, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Государство-член может ввести требование на выдачу разрешения на поездки или проезд через их территорию граждан РФ, которые являются дипломатическим или консульскими персоналом России, или членами административного и технического персонала, или обслуживающего персонала дипломатических представительств или консульских учреждений России, или членами их семей, обладателями действительного вида на жительство", - говорится в документе.
Сотрудники дипмиссий должны будут уведомлять государства-члены о въезде минимум за сутки.
В документе отмечается, что данное ограничение не распространяется на поездки в государства-члены с целью участия в международных конференциях, которые организуются под эгидой Европейского союза, ООН, Совета Европы, ОБСЕ, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) или НАТО.
В четверг глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен среди прочего на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
