12:23 23.10.2025
Евросоюз ввел санкции против судостроительного комплекса "Звезда"
Евросоюз ввел санкции против судостроительного комплекса "Звезда"

Судостроительный комплекс "Звезда" попал в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского судостроительного комплекса "Звезда", говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Общество с Ограниченной Ответственностью "Судостроительный Комплекс "Звезда", - сказано там.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"
