Евросоюз ввел санкции против судостроительного комплекса "Звезда"

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского судостроительного комплекса "Звезда", говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.