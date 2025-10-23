https://ria.ru/20251023/evrosojuz-2050024922.html
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил европейским компаниям организовывать туристские услуги в России, следует из документа,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:17:00+03:00
россия
эстония
индия
кайя каллас
евросоюз
