ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России - РИА Новости, 23.10.2025
11:17 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/evrosojuz-2050024922.html
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил европейским компаниям организовывать туристские услуги в России, следует из документа,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:17:00+03:00
2025-10-23T11:17:00+03:00
2025
ЕС запретил своим компаниям организовывать туристические услуги в России

Евросоюз запретил своим компаниям организовывать туры в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил европейским компаниям организовывать туристские услуги в России, следует из документа, опубликованного на сайте МИД Эстонии.
"Предоставление туристских услуг в России было запрещено с целью сокращения доходов страны и предотвращения ненужных поездок в страну, особенно в свете возросшего риска произвольного задержания граждан ЕС", - говорится в документе.
В четверг глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
ЕС введет полный запрет на транзакции для российских банков
18 июля, 10:37
 
РоссияЭстонияИндияКайя КалласЕвросоюз
 
 
