ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций
ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России запретил экспорт в РФ целого ряда основных минеральных сырьевых товаров, таких как соль, цемент, сера,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:40:00+03:00
2025-10-23T16:40:00+03:00
2025-10-23T16:41:00+03:00
ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций
ЕС в рамках 19-ого пакета санкций запретил экспорт соли, земли и цемента в РФ
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России запретил экспорт в РФ целого ряда основных минеральных сырьевых товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, следует из обновлённого приложения к регламенту, опубликованного на сайте Совета ЕС.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
в четверг сообщила, что ЕС
принял 19-й пакет санкций против России
.
В список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, добавлены пункты 25 и 26. В пункте 25 указано "соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь и цемент", в пункте 26 указаны "руды, шлак и зола".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.