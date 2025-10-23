ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России запретил экспорт в РФ целого ряда основных минеральных сырьевых товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, следует из обновлённого приложения к регламенту, опубликованного на сайте Совета ЕС.

В список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, добавлены пункты 25 и 26. В пункте 25 указано "соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь и цемент", в пункте 26 указаны "руды, шлак и зола".