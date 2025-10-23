Рейтинг@Mail.ru
ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций
16:40 23.10.2025 (обновлено: 16:41 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/es-2050120585.html
ЕС запретил экспорт соли, земли и цемента в Россию в рамках новых санкций
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России запретил экспорт в РФ целого ряда основных минеральных сырьевых товаров, таких как соль, цемент, сера,... РИА Новости, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России запретил экспорт в РФ целого ряда основных минеральных сырьевых товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, следует из обновлённого приложения к регламенту, опубликованного на сайте Совета ЕС.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, добавлены пункты 25 и 26. В пункте 25 указано "соль; сера; земля и камень; штукатурные материалы, известь и цемент", в пункте 26 указаны "руды, шлак и зола".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
