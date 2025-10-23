https://ria.ru/20251023/es-2050117266.html
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы - РИА Новости, 23.10.2025
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику, финансы и инвестиции, заявил РИА Новости источник во властных структурах страны. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:32:00+03:00
2025-10-23T16:32:00+03:00
2025-10-23T16:32:00+03:00
в мире
россия
турция
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251023/kallas-2050116686.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Турция, Кайя Каллас, Евросоюз
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику и финансы