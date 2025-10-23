Рейтинг@Mail.ru
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/es-2050117266.html
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы - РИА Новости, 23.10.2025
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы
Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику, финансы и инвестиции, заявил РИА Новости источник во властных структурах страны. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:32:00+03:00
2025-10-23T16:32:00+03:00
в мире
россия
турция
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251023/kallas-2050116686.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Турция, Кайя Каллас, Евросоюз
Турция изучает влияние санкций ЕС против России на энергетику и финансы

Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику и финансы

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 окт – РИА Новости. Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику, финансы и инвестиции, заявил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
"Пока изучается это влияние, необходимо отследить как на эти санкции отреагирует рынок. Пока сложно что-то сказать, но мы изучаем", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных влияниях санкций ЕС против России на энергетический и финансовые сектора Турции.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
Вчера, 16:28
 
В миреРоссияТурцияКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала