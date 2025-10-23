https://ria.ru/20251023/es-2050109046.html
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
ЕС говорит о поддержке Украины, но на самом деле на повестке дня уже ее раздел, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050146794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_eb4a29f8878423fe4540e834b2526359.jpg
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050106027.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050146794_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fcbeba39c4c8522dcd82d068dc11cf09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
Орбан: ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины