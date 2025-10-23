Рейтинг@Mail.ru
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 23.10.2025 (обновлено: 17:53 23.10.2025)
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
ЕС говорит о поддержке Украины, но на самом деле на повестке дня уже ее раздел, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. ЕС говорит о поддержке Украины, но на самом деле на повестке дня уже ее раздел, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Они (страны ЕС - ред.) говорят о поддержке Украины, но на повестке дня уже раздел Украины... Миллиарды, отданные Украине, для них не выброшенные деньги, а инвестиции. Война для них не кошмар, а возможность. Захватить страну, разделить страну в войне легче всего", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Судьба Украины находится в чужих руках, заявил Орбан
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
