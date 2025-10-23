https://ria.ru/20251023/es-2050104386.html
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям
Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Евросоюз не препятствовал процессу урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
Орбан: конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не ЕС