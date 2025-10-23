Рейтинг@Mail.ru
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 23.10.2025 (обновлено: 17:50 23.10.2025)
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям - РИА Новости, 23.10.2025
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям
Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Евросоюз не препятствовал процессу урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
брюссель
виктор орбан
дональд трамп
украина
брюссель
в мире, украина, брюссель, виктор орбан, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан раскритиковал ЕС за препятствование миротворческим усилиям

Орбан: конфликт на Украине давно бы завершился, если бы не ЕС

© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками Марша мира в Будапеште. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Robert Nemeti
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Евросоюз не препятствовал процессу урегулирования, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Если бы Брюссель не препятствовал миротворческой миссии американского президента, война бы уже закончилась. Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп, война бы даже не началась. А если бы они не воспрепятствовали ей сейчас, уже был бы мир", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Специальная военная операция на Украине
 
 
