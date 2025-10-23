Рейтинг@Mail.ru
15:18 23.10.2025
Постпредство России при ЕС предупредило об ответе на санкции против РФ
Постпредство России при ЕС предупредило об ответе на санкции против РФ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Враждебные меры ЕС не останутся без ответной реакции со стороны России, эти санкции в первую очередь бьют по экономике стран ЕС, говорится в заявлении постпредства РФ при ЕС.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее в четверг сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России.
"В любом случае последние враждебные нелегитимные рестриктивные меры ЕС не останутся без должной ответной реакции со стороны России", - сказано в документе.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
20 мая, 20:48
 
