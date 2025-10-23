СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В ЕС до сих пор не знают, есть ли у него юридическая возможность предоставить Украине кредит за счет российских замороженных активов, сообщает издание Euractiv.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
"Честно говоря, нам еще предстоит узнать, если это возможно", - приводит издание слова одного из чиновников ЕС, который прокомментировал юридические и финансовые сложности этого плана.
Euractiv также уточняет, что между странами-членами Евросоюза сохраняются разногласия по поводу того, как должен быть потрачен этот кредит в случае его одобрения. Еврокомиссия предложила разделить его на две категории: большая часть средств должна пойти на военную помощь Украине, другая же - на ее бюджетную поддержку.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.