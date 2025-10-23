Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов
14:26 23.10.2025
СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов
СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов
В ЕС до сих пор не знают, есть ли у него юридическая возможность предоставить Украине кредит за счет российских замороженных активов, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
германия
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
СМИ: ЕС не знает, можно ли дать Украине кредит за счет российских активов

Euractiv: ЕС не знает, может ли предоставить Украине кредит за счет активов РФ

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В ЕС до сих пор не знают, есть ли у него юридическая возможность предоставить Украине кредит за счет российских замороженных активов, сообщает издание Euractiv.
Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Украина получила от ЕИБ кредит на 46,1 миллиона евро
Вчера, 12:13
"Честно говоря, нам еще предстоит узнать, если это возможно", - приводит издание слова одного из чиновников ЕС, который прокомментировал юридические и финансовые сложности этого плана.
Euractiv также уточняет, что между странами-членами Евросоюза сохраняются разногласия по поводу того, как должен быть потрачен этот кредит в случае его одобрения. Еврокомиссия предложила разделить его на две категории: большая часть средств должна пойти на военную помощь Украине, другая же - на ее бюджетную поддержку.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Рютте утверждает, что мирного плана по Украине нет
Вчера, 00:46
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
