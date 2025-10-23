ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Европейская комиссия потратит 20 миллионов евро на повышение безопасности подводных кабелей в Европе, в частности, путем создания региональных центров мониторинга, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Сегодня в Риге исполнительный вице-президент (ЕК – ред.) Хенна Вирккунен представила новые финансирования ЕС на сумму 20 миллионов евро для защиты подводных кабелей в Европе. Новое финансирование в рамках программы Digital Europe будет направлено на создание региональных центров мониторинга и стресс-тестирование устойчивости подводных кабельных инфраструктур", - сказано в документе.
Уточняется, что эти центры на 10 миллионов евро будут отслеживать угрозы, применять анализ на основе искусственного интеллекта для обнаружения в режиме реального времени и обеспечивать более быстрое реагирование на инциденты. В Скандинавско-Балтийском регионе будет создан первый пилотный центр.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США
Вчера, 01:43