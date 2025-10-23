ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Европейская комиссия потратит 20 миллионов евро на повышение безопасности подводных кабелей в Европе, в частности, путем создания региональных центров мониторинга, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.

Уточняется, что эти центры на 10 миллионов евро будут отслеживать угрозы, применять анализ на основе искусственного интеллекта для обнаружения в режиме реального времени и обеспечивать более быстрое реагирование на инциденты. В Скандинавско-Балтийском регионе будет создан первый пилотный центр.