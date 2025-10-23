Рейтинг@Mail.ru
ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей - РИА Новости, 23.10.2025
14:22 23.10.2025
ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей
ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей
ЕС потратит миллионы евро на создание центров мониторинга подводных кабелей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Европейская комиссия потратит 20 миллионов евро на повышение безопасности подводных кабелей в Европе, в частности, путем создания региональных центров мониторинга, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Сегодня в Риге исполнительный вице-президент (ЕК – ред.) Хенна Вирккунен представила новые финансирования ЕС на сумму 20 миллионов евро для защиты подводных кабелей в Европе. Новое финансирование в рамках программы Digital Europe будет направлено на создание региональных центров мониторинга и стресс-тестирование устойчивости подводных кабельных инфраструктур", - сказано в документе.
Уточняется, что эти центры на 10 миллионов евро будут отслеживать угрозы, применять анализ на основе искусственного интеллекта для обнаружения в режиме реального времени и обеспечивать более быстрое реагирование на инциденты. В Скандинавско-Балтийском регионе будет создан первый пилотный центр.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Глава ЕК провела разговор с главой Минфина США
