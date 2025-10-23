Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против трех российских уполномоченных по правам ребенка
12:16 23.10.2025
ЕС ввел санкции против трех российских уполномоченных по правам ребенка
ЕС ввел санкции против трех российских уполномоченных по правам ребенка
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении уполномоченных по правам ребенка в Ставропольском крае, Орловской и... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:16:00+03:00
2025-10-23T12:16:00+03:00
ЕС ввел санкции против трех российских уполномоченных по правам ребенка

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении уполномоченных по правам ребенка в Ставропольском крае, Орловской и Новосибирской областях Светланы Адаменко, Константина Домогатского и Надежды Болтенко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Светлана Адаменко... Константин Домогатский... Надежда Болтенко", - говорится в документе.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
