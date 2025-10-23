ЕС ввел санкции против трех российских уполномоченных по правам ребенка

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении уполномоченных по правам ребенка в Ставропольском крае, Орловской и Новосибирской областях Светланы Адаменко, Константина Домогатского и Надежды Болтенко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.