ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в... РИА Новости, 23.10.2025
