ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.