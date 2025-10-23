Рейтинг@Mail.ru
11:37 23.10.2025
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
ЕС запретил компаниям оказывать услуги, связанные с туризмом в России
россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запрещает своим компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туризмом в России, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"Запрещается оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России", - сказано там.
