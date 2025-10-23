ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС добавил в санкционный список российскую автомобилестроительную компанию ПАО "Соллерс", ООО "Соллерс Карго" и ООО "Соллерс Алабуга", говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.