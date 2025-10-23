https://ria.ru/20251023/es-2050026469.html
ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"
ЕС добавил в санкционный список российскую автомобилестроительную компанию ПАО "Соллерс", ООО "Соллерс Карго" и ООО "Соллерс Алабуга", говорится в документе,... РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ввел санкции против "Соллерс" и "Соллерс Алабуга"
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС добавил в санкционный список российскую автомобилестроительную компанию ПАО "Соллерс", ООО "Соллерс Карго" и ООО "Соллерс Алабуга", говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"ООО Соллерс Алабуга... ООО Соллерс Карго... ПАО Соллерс", - говорится в документе.
В четверг глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас
сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
, он нацелен среди прочего на российские банки, криптобиржи, компании в Индии
и Китае
.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.