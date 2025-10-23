Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"
11:25 23.10.2025 (обновлено: 11:35 23.10.2025)
ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"
ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"
2025
ЕС ввел санкции против автопроизводителя "Солерс"

Презентация легких коммерческих моделей Argo и Atlant российской автомобильной компанией "Соллерс"
Презентация легких коммерческих моделей Argo и Atlant российской автомобильной компанией "Соллерс" . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. ЕС добавил в санкционный список российскую автомобилестроительную компанию ПАО "Соллерс", ООО "Соллерс Карго" и ООО "Соллерс Алабуга", говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"ООО Соллерс Алабуга... ООО Соллерс Карго... ПАО Соллерс", - говорится в документе.
В четверг глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен среди прочего на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Россия ввела санкции против немецкого Daimler Truck
30 июня, 20:38
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
