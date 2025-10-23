https://ria.ru/20251023/es-2050021729.html
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ
Евросоюз в рамках новых санкций запретил финансирование и участие в контрактах с компаниями, действующими в специальных экономических и инновационных зонах... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:10:00+03:00
2025-10-23T11:10:00+03:00
2025-10-23T11:10:00+03:00
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ
ЕС ввел меры против компаний, работающих в специальных экономических зонах РФ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций запретил финансирование и участие в контрактах с компаниями, действующими в специальных экономических и инновационных зонах России, заявил МИД Эстонии.
"Пакет также запрещает участие, создание совместных предприятий, финансирование или вступление в новые контракты с компаниями, действующими в российских специальных экономических и инновационных зонах", - говорится в заявлении на сайте эстонского МИД.