Рейтинг@Mail.ru
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/es-2050021729.html
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ
Евросоюз в рамках новых санкций запретил финансирование и участие в контрактах с компаниями, действующими в специальных экономических и инновационных зонах... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:10:00+03:00
2025-10-23T11:10:00+03:00
в мире
россия
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
https://ria.ru/20251023/sanktsii-2050020467.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
ЕС запретил финансирование компаний, работающих в российских СЭЗ

ЕС ввел меры против компаний, работающих в специальных экономических зонах РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций запретил финансирование и участие в контрактах с компаниями, действующими в специальных экономических и инновационных зонах России, заявил МИД Эстонии.
"Пакет также запрещает участие, создание совместных предприятий, финансирование или вступление в новые контракты с компаниями, действующими в российских специальных экономических и инновационных зонах", - говорится в заявлении на сайте эстонского МИД.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МИД раскритиковали новые санкции США против России
11:06
 
В миреРоссияЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала