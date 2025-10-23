Рейтинг@Mail.ru
ЕС ужесточил санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.10.2025
10:55 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/es-2050016216.html
ЕС ужесточил санкции против Белоруссии
ЕС ужесточил санкции против Белоруссии
в мире
белоруссия
россия
эстония
евросоюз
в мире, белоруссия, россия, эстония, евросоюз
В мире, Белоруссия, Россия, Эстония, Евросоюз
© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ЕС ужесточил меры против Белоруссии в рамках 19-го пакета санкций против РФ, сообщает МИД Эстонии.
"Сегодня Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций (против РФ - ред.)... Меры против Белоруссии также были ужесточены", - говорится в публикации на сайте эстонского министерства.
