ЕС ужесточил санкции против Белоруссии
ЕС ужесточил меры против Белоруссии в рамках 19-го пакета санкций против РФ, сообщает МИД Эстонии. РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ужесточил меры против Белоруссии в рамках 19-го пакета санкций против России