ЕС ограничил передвижения российских дипломатов
Принятый Евросоюзом 19-й пакет санкций ограничивает передвижения российских дипломатов в ЕС, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая... РИА Новости, 23.10.2025
ЕС ограничил передвижения российских дипломатов
