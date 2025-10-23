Рейтинг@Mail.ru
ЕС принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
09:42 23.10.2025 (обновлено: 09:59 23.10.2025)
ЕС принял 19-й пакет санкций против России
экономика
индия
россия
китай
кайя каллас
экономика, индия, россия, китай, кайя каллас
Экономика, Индия, Россия, Китай, Кайя Каллас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.
"Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае", - сказано в публикации.
ЕС ограничил передвижения российских дипломатов
ЭкономикаИндияРоссияКитайКайя Каллас
 
 
