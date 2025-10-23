https://ria.ru/20251023/es-2049999107.html
ЕС принял 19-й пакет санкций против России
ЕС принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
ЕС принял 19-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, он нацелен на российские банки, криптобиржи, компании в Индии и Китае, заявила в соцсети X глава... РИА Новости, 23.10.2025
Евросоюз согласовал 19-й пакет антироссийских санкций