"Ростех" прокомментировала санкции ЕС против ряда своих предприятий - РИА Новости, 23.10.2025
14:34 23.10.2025
"Ростех" прокомментировала санкции ЕС против ряда своих предприятий
"Ростех" прокомментировала санкции ЕС против ряда своих предприятий
"Ростех" прокомментировала санкции ЕС против ряда своих предприятий

"Ростех" заявила, что давно адаптировалась к санкциям ЕС

Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" после введения санкций ЕС против ряда ее предприятий заявила РИА Новости, что давно адаптировалась к ним, но новые меры подтверждают нежелание Европы выходить из психоза.
Евросоюз в четверг внес в санкционный список находящегося в Челябинске производителя пиротехники АО "Сигнал", а также автопроизводителя "АвтоВАЗ" и Соликамский завод "Урал", входящие в "Ростех".
"Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались... Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - прокомментировали в госкорпорации.
Там добавили, что эти действия со стороны Евросоюза уже "давно потеряли счет и смысл".
