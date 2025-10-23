В Египте опровергли слухи об угрозе обрушения гробницы Тутанхамона

КАИР, 23 окт - РИА Новости. Слухи вокруг состояния гробницы Тутанхамона в Долине Царей в Луксоре являются злонамеренной пропагандой в преддверии официального открытия Большого Египетского музея в Гизе, заявил РИА Новости генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что гробница Тутанхамона оказалась под угрозой обрушения из-за трещин в стенах и повышения влажности. Министерство туризма и древностей Египта заявило, что гробница находится в хорошем состоянии, угрозы обрушения нет. Власти отметили, что недавние научные исследования и работы показали отсутствие каких-либо изменений или ухудшений с момента обнаружения гробницы в 1922 году.

« "Гробница находится в стабильном состоянии с момента ее обнаружения. Сумятица вокруг гробницы является злонамеренной пропагандой перед открытием Большого Египетского музея – исторического события, которого ждут миллионы", - отметил Халед.

По его словам, усыпальница Тутанхамона является одной из наиболее хорошо сохранившихся гробниц на западном берегу Луксора

Гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году в Долине Царей в Луксоре во время раскопок под руководством знаменитого британского археолога Говарда Картера. В дальнейшем коллекция фараона, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В Большом Египетском музее в Гизе , который официально откроется 1 ноября, сокровищам Тутанхамона будет посвящен отдельный зал.

Египетские власти называют Большой Египетский музей в Гизе "подарком миру" и собираются провести 1 ноября большую и пышную церемонию официального открытия, на которую пригласили лидеров государств.

Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе началось в 2005 году, его официальное открытие было запланировано на лето 2020 года, однако затем несколько раз переносилось. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием об истории египетской цивилизации.