Ефимов: 18 домов для программы реновации возвели в Москве в сентябре

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Москве в сентябре по программе реновации сдали 18 домов жилой площадью более 340 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Всего за сентябрь этого года в столице возвели 18 новостроек жилой площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы. В частности, в Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном – по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более 5 тысяч квартир с улучшенной отделкой", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, новое жилье в рамках программы реновации появилось в 13 районах Москвы, в том числе в Богородском районе в сентябре сдали три дома, в Коптеве, Кузьминках и Царицыне – по два. Все дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам.