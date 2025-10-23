Рейтинг@Mail.ru
09:12 23.10.2025
Ефимов: 18 домов для программы реновации возвели в Москве в сентябре
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Москве в сентябре по программе реновации сдали 18 домов жилой площадью более 340 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Всего за сентябрь этого года в столице возвели 18 новостроек жилой площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы. В частности, в Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном – по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более 5 тысяч квартир с улучшенной отделкой", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, новое жилье в рамках программы реновации появилось в 13 районах Москвы, в том числе в Богородском районе в сентябре сдали три дома, в Коптеве, Кузьминках и Царицыне – по два. Все дома подключены к индивидуальным тепловым пунктам.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Ефимов: монолит станции "Рублево-Архангельское" готов почти на 50%
