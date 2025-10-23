https://ria.ru/20251023/dtp--2049985600.html
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Ранее СК
региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело.
По данным МВД региона, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса "ПАЗ" двигался со стороны Шушенского в сторону села Каптырево, совершая обгон, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, в том числе дети 12 и 9 лет", - сообщили в главке.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося.