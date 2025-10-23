Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
08:21 23.10.2025 (обновлено: 11:44 23.10.2025)
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек - РИА Новости, 23.10.2025
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 23.10.2025
шушенский район, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия
Шушенский район, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Происшествия
В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек

В ДТП с рейсовым автобусом на юге Красноярского края пострадали семь человек

© МВД 24/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025
Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Ранее СК региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело.
По данным МВД региона, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса "ПАЗ" двигался со стороны Шушенского в сторону села Каптырево, совершая обгон, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, в том числе дети 12 и 9 лет", - сообщили в главке.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства случившегося.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ФСБ пресекла канал массовой нелегальной миграции на Камчатке
Шушенский район, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Происшествия
 
 
