Последствия ДТП с участием автобуса в Шушенском районе на юге Красноярского края. 23 октября 2025

В ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Семь человек, из них двое детей, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Шушенском районе на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Ранее СК региона сообщил, что авария произошла во вторник утром. По предварительным данным, на участке дороги Шушенское-Сизая водитель не справился с управлением и съехал в кювет справа. Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД региона, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса "ПАЗ" двигался со стороны Шушенского в сторону села Каптырево, совершая обгон, не справился с управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 7 человек, в том числе дети 12 и 9 лет", - сообщили в главке.