В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.10.2025
11:32 23.10.2025 (обновлено: 11:57 23.10.2025)
В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
