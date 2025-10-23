https://ria.ru/20251023/domodedovo-2050027651.html
В аэропортах Домодедово и Жуковском сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.10.2025
