Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой

ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина из Кураховского муниципального округа ДНР три года помогал бойцам РФ эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения – для этого он пользовался своим мотоблоком, рассказала РИА Новости его супруга по имени Изольда.

"У меня супруг помогал военным. У его отца остался мотоблок. И он вывозил раненных. Ребята благодарили. Я ребят три года обстирывала, кушать готовила. Ребята продуктами помогали", - сказала жительница ДНР

Она добавила, что за все три года мужчина, к счастью, не пострадал и не получил ни одного ранения.

"Стреляли, конечно, под бомбежками ездил. А когда раненых вывозил, он возвращался и плакал", - добавила Изольда.