Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой
Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой
ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина из Кураховского муниципального округа ДНР три года помогал бойцам РФ эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения – для этого он пользовался своим мотоблоком, рассказала РИА Новости его супруга по имени Изольда.
"У меня супруг помогал военным. У его отца остался мотоблок. И он вывозил раненных. Ребята благодарили. Я ребят три года обстирывала, кушать готовила. Ребята продуктами помогали", - сказала жительница ДНР
.
Она добавила, что за все три года мужчина, к счастью, не пострадал и не получил ни одного ранения.
"Стреляли, конечно, под бомбежками ездил. А когда раненых вывозил, он возвращался и плакал", - добавила Изольда.
Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка
и 30 километрах к югу от Красноармейска
. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, имеющий важное оперативное значение.