Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 23.10.2025
Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой
Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой
Мужчина из Кураховского муниципального округа ДНР три года помогал бойцам РФ эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения – для этого он пользовался... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:22:00+03:00
2025-10-23T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
донецкая народная республика
россия
донецк
Житель ДНР три года помогал вывозить раненых с передовой

Житель ДНР три года помогал вывозить на своем мотоблоке раненых с передовой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Мужчина из Кураховского муниципального округа ДНР три года помогал бойцам РФ эвакуировать раненых с линии боевого соприкосновения – для этого он пользовался своим мотоблоком, рассказала РИА Новости его супруга по имени Изольда.
"У меня супруг помогал военным. У его отца остался мотоблок. И он вывозил раненных. Ребята благодарили. Я ребят три года обстирывала, кушать готовила. Ребята продуктами помогали", - сказала жительница ДНР.
Она добавила, что за все три года мужчина, к счастью, не пострадал и не получил ни одного ранения.
"Стреляли, конечно, под бомбежками ездил. А когда раненых вывозил, он возвращался и плакал", - добавила Изольда.
Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Россия
Донецк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
