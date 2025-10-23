https://ria.ru/20251023/dnepr-2050061036.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 23.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, боевую бронированную машину, три станции радиоэлектронной борьбы и два...
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли более 85 военных в зоне действия "Днепра"