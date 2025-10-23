Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 85 военных ВСУ, боевую бронированную машину, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств, сообщило Минобороны РФ.