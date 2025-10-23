https://ria.ru/20251023/dnepr-2049974920.html
ВС России контролируют большую часть дельты Днепра, заявил Сальдо
ВС России контролируют большую часть дельты Днепра, заявил Сальдо
Российские военные установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 23.10.2025
