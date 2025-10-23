Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют большую часть дельты Днепра, заявил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 23.10.2025 (обновлено: 10:27 23.10.2025)
ВС России контролируют большую часть дельты Днепра, заявил Сальдо
Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября — РИА Новости. Российские военные установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Большая часть площади дельты Днепра теперь под нашим контролем", — сказал он.

В начале недели глава региона сообщил агентству, что бойцы ведут бои за освобождение херсонского микрорайона Корабел на Карантинном острове.
В августе Сальдо сообщал об эвакуации жителей, объявленной Украиной. По его словам, ВСУ превратили остров в низовьях Днепра в военную базу. Там отсутствуют электричество, вода и газ. Торговля практически приостановилась.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьВладимир СальдоРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
