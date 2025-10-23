Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
19:03 23.10.2025
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил Путин
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил президент России Владимир Путин, комментируя отмену встречи с президентом США Дональдом Трампом в... РИА Новости, 23.10.2025
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил Путин

Путин: Россия всегда поддерживала продолжение диалога с США

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил президент России Владимир Путин, комментируя отмену встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин сообщил ранее в четверг, что речь, скорее, идет о переносе встречи.
"Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога", - сказал Путин журналистам после своего выступления на съезде Русского географического общества, который проходил в Кремле.
