https://ria.ru/20251023/delo-2050133574.html
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев - РИА Новости, 23.10.2025
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев по месту жительства в квартире на улице Звёздной, сообщает... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:10:00+03:00
2025-10-23T17:10:00+03:00
2025-10-23T17:10:00+03:00
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250317/kamchatka-2005419956.html
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации 206 иностранцев
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев по месту жительства в квартире на улице Звёздной, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
«
"Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции городской полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 39-летний неработающий местный житель в период с июня по октябрь текущего года зарегистрировал по адресу своей прописки 206 иностранных граждан, не имея возможности предоставить им жилье. "За незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно в районе двух тысяч рублей с каждого приезжего", - уточнили в полиции.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). "Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в УМВД.
Также в пресс-службе отметили, что все иностранные граждане будут сняты с миграционного учета по указанному адресу.