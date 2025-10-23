Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
17:10 23.10.2025
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев
Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев по месту жительства в квартире на улице Звёздной
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
2025
На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев

На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации 206 иностранцев

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев по месту жительства в квартире на улице Звёздной, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.
"Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции городской полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 39-летний неработающий местный житель в период с июня по октябрь текущего года зарегистрировал по адресу своей прописки 206 иностранных граждан, не имея возможности предоставить им жилье. "За незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно в районе двух тысяч рублей с каждого приезжего", - уточнили в полиции.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). "Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в УМВД.
Также в пресс-службе отметили, что все иностранные граждане будут сняты с миграционного учета по указанному адресу.
Жительница Камчатки фиктивно прописала в жилье 115 мигрантов
17 марта, 08:41
 
Происшествия Россия Петропавловск-Камчатский Камчатский край Камчатка
 
 
