На Камчатке возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации иностранцев

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петропавловске-Камчатском пресекли фиктивную постановку на учет иностранцев по месту жительства в квартире на улице Звёздной, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

"Сотрудники подразделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции городской полиции выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан в столице Камчатского края", - говорится в сообщении .

По данным ведомства, 39-летний неработающий местный житель в период с июня по октябрь текущего года зарегистрировал по адресу своей прописки 206 иностранных граждан, не имея возможности предоставить им жилье. "За незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно в районе двух тысяч рублей с каждого приезжего", - уточнили в полиции.