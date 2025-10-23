Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело против экс-главы Вологды Шулепова
14:34 23.10.2025
Суд прекратил дело против экс-главы Вологды Шулепова
Суд прекратил дело против экс-главы Вологды Шулепова
Вологодский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Вологды Евгения Шулепова в связи с его смертью, также суд постановил конфисковать... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:34:00+03:00
2025-10-23T14:34:00+03:00
Суд прекратил дело против экс-главы Вологды Шулепова

Дело против экс-главы Вологды Шулепова прекратили в связи со смертью

Молоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Вологодский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Вологды Евгения Шулепова в связи с его смертью, также суд постановил конфисковать арестованные у Шулепова свыше 11 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
"Сегодня в Вологодском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Шулепова Е.Б., обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ, преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере ) УК РФ. Поскольку дело было прекращено по нереабилитирующему основанию, судом постановлено конфисковать арестованные у Шулепова Е.Б. денежные средства в сумме 11 345 871 рублей, то есть в размере инкриминируемых ему взяток", - говорится в сообщении.
Шулепов обвинялся в том, что в период исполнения своих должностных обязанностей главы города Вологды получал денежные средства и услуги имущественного характера от представителей коммерческих организаций в обмен на незаконные действия в их пользу на общую сумму более 11 миллионов рублей. Пресс-служба регионального управления ФСИН сообщала, что 17 сентября Шулепов скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение.
"Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае смерти подсудимого уголовное дело подлежит прекращению. Однако родственники имеют право настаивать на рассмотрении уголовного дела судом с целью реабилитации умершего. Близкие родственники Шулепова Е.Б. не настаивали на его реабилитации. В соответствии с требованием закона суд прекратил уголовное дело в его отношении в связи со смертью", - пояснили в пресс-службе судов.
Также арест на имущество Шулепова и третьих лиц сохранен до рассмотрения искового заявления Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска настаивает на изъятии в пользу государства, в частности, 49 объектов недвижимости, часть из которых расположена в Москве, а также долей в предприятиях, просит суд обратить в доход государства деньги на счетах Шулепова на сумму более 72 миллионов рублей, наличность в размере около 16,7 тысячи долларов и 20 тысяч евро, изъятую при расследовании уголовного дела, а также средства в размере около 61,4 миллиона рублей (эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи).
Согласно исковому заявлению, с которым ознакомилось РИА Новости, Шулепов до 2025 года занимал различные муниципальные и государственные должности (мэр, депутат местного заксобрания, депутат Госдумы) и по закону не мог одновременно заниматься предпринимательской деятельностью. Между тем, прокурорская проверка показала, что он "одновременно с исполнением публичных функций" занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием "опыта административно-хозяйственной деятельности и прочных деловых связей".
